Скрипты

OBJ_GANNFAN.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Веер Ганна" на графике - скрипт для MetaTrader 5

Пример из MQL документации по OBJ_GANNFAN.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Веер Ганна" (OBJ_GANNFAN) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых точках графика (вычисляемых как проценты от видимого диапазона баров и цен), последовательно изменяет положение одной из опорных точек, что позволяет наблюдать за динамическим изменением наклона и положения веера в реальном времени. После завершения демонстрации направление веера меняется на противоположное, а затем объект удаляется с графика.

В процессе работы на графике появляется "Веер Ганна" с выбранными цветом, стилем и толщиной линий. Скрипт поочерёдно перемещает первую опорную точку по вертикали, что позволяет визуально проследить, как меняется наклон и форма веера. После этого направление веера переключается (например, с восходящего на нисходящее), что также отражается на графике. В завершение объект удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Веер Ганна" без необходимости пересоздавать их.

Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени и цене, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объект "Веер Ганна" с заданными параметрами (функция GannFanCreate),
    Изменять положение опорных точек объекта (функция GannFanPointChange),
    Изменять масштаб веера (функция GannFanScaleChange),
    Изменять направление веера (функция GannFanDirectionChange),
    Удалять объект с графика (функция GannFanDelete).

Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.

