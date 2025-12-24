Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PriceNotify_Push - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 99
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет рамки, стиль, приоритет и др.), размещает метку по центру окна графика, динамически изменяет её размеры и область видимости, а затем удаляет после завершения работы.OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "График" (OBJ_CHART) на текущем графике с заданными параметрами (имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, отображение шкал, цвет и стиль рамки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает вложенный график в окне, динамически изменяет его размер, переключает таймфрейм, а затем удаляет после завершения работы.
Генератор ключей Sec-WebSocket-KeyOBJ_ELLIOTWAVE5.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Импульсная волна Эллиота" на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Импульсная волна Эллиота" (OBJ_ELLIOTWAVE5) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек (в процентах от размеров окна), степень волны, цвет, стиль и толщину линий, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение его опорных точек, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.