Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет рамки, стиль, приоритет и др.), размещает метку по центру окна графика, динамически изменяет её размеры и область видимости, а затем удаляет после завершения работы.

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "График" (OBJ_CHART) на текущем графике с заданными параметрами (имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, отображение шкал, цвет и стиль рамки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает вложенный график в окне, динамически изменяет его размер, переключает таймфрейм, а затем удаляет после завершения работы.