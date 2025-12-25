CodeBaseРазделы
Скрипты

Sec-WebSocket-Key Generator - скрипт для MetaTrader 5

Генерирует
  1. 16-байтовое значение
  2. Случайно выбранное
  3. Base64-кодированное
Sec-WebSocket-Key в соответствии с протоколом в https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455#section-11.3.3

