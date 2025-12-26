Ставь лайки и следи за новостями
OBJ_ELLIOTWAVE5.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Импульсная волна Эллиота" на графике - скрипт для MetaTrader 5
Пример из MQL документации по OBJ_ELLIOTWAVE5.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Импульсная волна Эллиота" (OBJ_ELLIOTWAVE5) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых координатах, изменяет положение опорных точек и, после завершения демонстрации, удаляет объект с графика.
В процессе работы на графике появляется волна Эллиота с выбранными координатами, цветом и стилем линий. Точки волны последовательно перемещаются, что позволяет наблюдать за изменением формы объекта в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Импульсная волна Эллиота" без необходимости пересоздавать их.
Объект может быть размещён в любой части окна графика, иметь произвольные координаты, цвет, стиль и толщину линий, степень волны, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объект "Импульсная волна Эллиота" с заданными параметрами (функция ElliotWave5Create),
Изменять положения опорных точек волны (функция ElliotWave5PointChange),
Удалять объект с графика (функция ElliotWave5Delete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
