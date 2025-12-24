Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 62
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример из MQL документации по OBJ_CHART.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "График" (OBJ_CHART) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт вложенный график по заданным параметрам, размещает его в определённой части окна, плавно изменяет его размер, демонстрируя анимацию, затем переключает таймфрейм вложенного графика и удаляет объект после завершения демонстрации.
В процессе работы можно наблюдать, как на основном графике появляется дополнительное окно с выбранным символом и таймфреймом, как плавно увеличивается его размер, а затем меняется период отображения. Это наглядный пример управления графическими объектами типа "График" и динамического изменения их свойств без необходимости пересоздавать объект.
Вложенный график может быть размещён в любом углу основного окна, иметь произвольные размеры, масштаб, отображать или скрывать шкалы времени и цены, выделяться мышью, быть на переднем или заднем плане, иметь разный приоритет при клике, а также быть скрытым в списке объектов. Все основные параметры объекта — имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, цвет и стиль рамки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение объекта без правки кода.
В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты "График" на графике MetaTrader 5.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать вложенный график с заданными параметрами (функция ObjectChartCreate),
Плавно изменять размер вложенного графика (функция ObjectChartChangeSize),
Изменять символ и таймфрейм вложенного графика (функция ObjectChartSetSymbolAndPeriod),
Удалять вложенный график с основного окна (функция ObjectChartDelete).
Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений для работы с графическими объектами типа "График" в MQL5.
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Равноудалённый канал" (OBJ_CHANNEL) на графике с заданными параметрами (имя, координаты трёх точек, цвет, стиль, толщина линий, заливка, порядок отображения, выделяемость, продолжение влево/вправо и др.), размещает канал в окне графика, динамически изменяет его положение и форму, а затем удаляет после завершения работы.OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Кнопка" (OBJ_BUTTON) на графике с заданными параметрами (имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок отображения и др.), размещает кнопку в окне графика, динамически изменяет её размеры и положение, а затем удаляет после завершения работы.
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет рамки, стиль, приоритет и др.), размещает метку по центру окна графика, динамически изменяет её размеры и область видимости, а затем удаляет после завершения работы.PriceNotify_Push
Скрипт отправляет Push - уведомление на мобильное приложение при достижении заданной цены.