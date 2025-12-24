Пример из MQL документации по OBJ_CHART.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "График" (OBJ_CHART) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт вложенный график по заданным параметрам, размещает его в определённой части окна, плавно изменяет его размер, демонстрируя анимацию, затем переключает таймфрейм вложенного графика и удаляет объект после завершения демонстрации.



В процессе работы можно наблюдать, как на основном графике появляется дополнительное окно с выбранным символом и таймфреймом, как плавно увеличивается его размер, а затем меняется период отображения. Это наглядный пример управления графическими объектами типа "График" и динамического изменения их свойств без необходимости пересоздавать объект.



Вложенный график может быть размещён в любом углу основного окна, иметь произвольные размеры, масштаб, отображать или скрывать шкалы времени и цены, выделяться мышью, быть на переднем или заднем плане, иметь разный приоритет при клике, а также быть скрытым в списке объектов. Все основные параметры объекта — имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, цвет и стиль рамки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение объекта без правки кода.



В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты "График" на графике MetaTrader 5.



Пример работы скрипта





Скрипт позволяет:



Создавать вложенный график с заданными параметрами (функция ObjectChartCreate),

Плавно изменять размер вложенного графика (функция ObjectChartChangeSize),

Изменять символ и таймфрейм вложенного графика (функция ObjectChartSetSymbolAndPeriod),

Удалять вложенный график с основного окна (функция ObjectChartDelete).



Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений для работы с графическими объектами типа "График" в MQL5.



