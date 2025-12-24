Пример из MQL документации по OBJ_BITMAP_LABEL.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Графическая метка" на графике. Он размещает метку (например, иконку или кнопку) в центре окна графика, последовательно изменяет её размеры и смещение видимой области, позволяя наблюдать, как метка изменяется на графике в реальном времени, и удаляет её после завершения демонстрации.



В процессе работы можно увидеть, как метка появляется на графике, как задаются её размеры, смещения, цвет рамки при выделении, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость и другие параметры. Это наглядный пример управления графическими метками и изменения их свойств «на лету», без необходимости пересоздавать объект.



Метка может быть привязана к определённому углу графика, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, иметь разный приоритет при клике, а также содержать разные изображения для состояний On и Off. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.



Все основные параметры объекта — его имя, положение, пути к файлам изображений, размер, смещение, цвет рамки, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графической метки без правки кода.



В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические метки на графике.



Пример работы скрипта





Скрипт позволяет:



Создать графическую метку с заданными параметрами (функция BitmapLabelCreate),

Изменять размер метки (функция BitmapLabelChangeSize),

Перемещать метку по графику (функция BitmapLabelMove),

Изменять смещение видимой области изображения (функция BitmapLabelMoveVisibleArea),

Устанавливать новое изображение для метки (функция BitmapLabelSetImage),

Удалять метку с графика (функция BitmapLabelDelete).



Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.