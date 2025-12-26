Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PriceNotify_Persist - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 73
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт не открывает сделки, а лишь отправит Push - уведомление на мобильное приложение при достижении заданной цены актива.
TargetPrice - целевая цена актива.
NotifyAbove - true = уведомлять когда цена >= TargetPrice UseAsk -true = проверять Ask, false = Bid.
NotifyOnce - отправить только один раз (если true)
CooldownSeconds - пауза между уведомлениями, сек. (0 = без паузы).
ResetOnCrossBack - сбрасывать флаг notified если цена вернулась обратно.
CustomMessage - дополнительный текст.
Эта функция выполняет основную логику открытия сделки. Рассчитывает цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, предоставленных пользователем. Подготавливает торговый запрос (MqlTradeRequest) с необходимой информацией, такой как символ, объем, тип ордера, отклонение, комментарий, магическое число и т. д. Вызывает функцию OrderSend для отправки запроса на операцию и получения результата. Функция SetTypeFillingBySymbol: определяет тип заполнения ордера (Fill или Kill, Immediate или Cancel, или Return) на основе политики заполнения символа. Функция GetMinTradeLevel: рассчитывает минимальный операционный уровень на основе уровня заморозки и уровня остановки символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы убедиться, что он находится в определенных пределах, и возвращает результат.OBJ_CYCLES.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Циклические линии" на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Циклические линии" (OBJ_CYCLES) на текущем графике с заданными параметрами (имя, координаты точек привязки, цвет, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает объект на графике, динамически перемещает его точки привязки, а затем удаляет после завершения работы.
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Эллипс" (OBJ_ELLIPSE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек (в процентах от размеров окна), цвет, стиль и толщину линий, режим заливки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение его опорных точек, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.OBJ_EVENT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Событие" на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Событие" (OBJ_EVENT) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, дата (в процентах от ширины окна графика в барах), текст, цвет, толщина точки, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его по временной шкале, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.