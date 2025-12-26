Эта функция выполняет основную логику открытия сделки. Рассчитывает цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, предоставленных пользователем. Подготавливает торговый запрос (MqlTradeRequest) с необходимой информацией, такой как символ, объем, тип ордера, отклонение, комментарий, магическое число и т. д. Вызывает функцию OrderSend для отправки запроса на операцию и получения результата. Функция SetTypeFillingBySymbol: определяет тип заполнения ордера (Fill или Kill, Immediate или Cancel, или Return) на основе политики заполнения символа. Функция GetMinTradeLevel: рассчитывает минимальный операционный уровень на основе уровня заморозки и уровня остановки символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы убедиться, что он находится в определенных пределах, и возвращает результат.

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Циклические линии" (OBJ_CYCLES) на текущем графике с заданными параметрами (имя, координаты точек привязки, цвет, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает объект на графике, динамически перемещает его точки привязки, а затем удаляет после завершения работы.