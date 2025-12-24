Ставь лайки и следи за новостями
Пример из MQL документации по OBJ_BUTTON.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Кнопка" на графике. Он размещает кнопку (например, элемент управления или интерактивную область) в окне графика, последовательно изменяет её размеры и положение, позволяя наблюдать, как кнопка изменяется на графике в реальном времени, и удаляет её после завершения демонстрации.
В процессе работы можно увидеть, как кнопка появляется на графике, как задаются её размеры, положение, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние (нажата/отжата), порядок отображения, выделяемость и другие параметры. Это наглядный пример управления графическими кнопками и изменения их свойств «на лету», без необходимости пересоздавать объект.
Кнопка может быть привязана к определённому углу графика, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, иметь разный приоритет при клике, а также содержать произвольный текст и стиль оформления. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.
Все основные параметры объекта — его имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок отображения, выделяемость и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение кнопки без правки кода.
В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические кнопки на графике.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создать графическую кнопку с заданными параметрами (функция ButtonCreate),
Изменять размер кнопки (функция ButtonChangeSize),
Перемещать кнопку по графику (функция ButtonMove),
Изменять угол привязки кнопки (функция ButtonChangeCorner),
Изменять текст кнопки (функция ButtonTextChange),
Удалять кнопку с графика (функция ButtonDelete).
Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.
