Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OBJ_CHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 55
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример из MQL документации по OBJ_CHANNEL.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике. Он строит канал по трём точкам, заданным в процентах от размеров окна графика, последовательно изменяет положение и форму канала, позволяя наблюдать, как объект изменяется на графике в реальном времени, и удаляет его после завершения демонстрации.
В процессе работы можно увидеть, как канал появляется на графике и как задаются координаты его точек привязки. Это наглядный пример управления графическими каналами и изменения их свойств «на лету», без необходимости пересоздавать объект.
Канал может быть размещён в любом месте графика, иметь произвольную ширину, наклон, цвет, стиль линий, быть на переднем или заднем плане, выделяться мышью, иметь разный приоритет при клике, а также быть скрытым в списке объектов. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.
Все основные параметры объекта — его имя, координаты точек (в процентах от окна), цвет, стиль, толщина, заливка, порядок отображения, выделяемость, продолжение влево/вправо, скрытие и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение канала без правки кода.
В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические каналы на графике.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создать графический канал с заданными параметрами (функция ChannelCreate),
Изменять положение и форму канала путём перемещения его опорных точек (функция ChannelPointChange),
Удалять канал с графика (функция ChannelDelete).
Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений для работы с графическими каналами в MQL5.
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Кнопка" (OBJ_BUTTON) на графике с заданными параметрами (имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок отображения и др.), размещает кнопку в окне графика, динамически изменяет её размеры и положение, а затем удаляет после завершения работы.wd.Range_BB
Обеспечивает расчет полосы Боллинджера как разницы в пунктах между верхней и нижней полосами. Внешний вид и поведение полос Боллинджера можно настраивать, изменяя период, сдвиг, отклонение и применяемую цену, а также цвет и стиль линий. Метка "Информация о диапазоне/полосе" может быть размещена в указанном под-окне, что позволяет настраивать положение метки. В целом, этот индикатор помогает трейдерам визуализировать гибкость и волатильность рынка на основе ширины полос Боллинджера.
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "График" (OBJ_CHART) на текущем графике с заданными параметрами (имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, отображение шкал, цвет и стиль рамки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает вложенный график в окне, динамически изменяет его размер, переключает таймфрейм, а затем удаляет после завершения работы.OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет рамки, стиль, приоритет и др.), размещает метку по центру окна графика, динамически изменяет её размеры и область видимости, а затем удаляет после завершения работы.