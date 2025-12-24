Пример из MQL документации по OBJ_CHANNEL.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике. Он строит канал по трём точкам, заданным в процентах от размеров окна графика, последовательно изменяет положение и форму канала, позволяя наблюдать, как объект изменяется на графике в реальном времени, и удаляет его после завершения демонстрации.



В процессе работы можно увидеть, как канал появляется на графике и как задаются координаты его точек привязки. Это наглядный пример управления графическими каналами и изменения их свойств «на лету», без необходимости пересоздавать объект.



Канал может быть размещён в любом месте графика, иметь произвольную ширину, наклон, цвет, стиль линий, быть на переднем или заднем плане, выделяться мышью, иметь разный приоритет при клике, а также быть скрытым в списке объектов. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.



Все основные параметры объекта — его имя, координаты точек (в процентах от окна), цвет, стиль, толщина, заливка, порядок отображения, выделяемость, продолжение влево/вправо, скрытие и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение канала без правки кода.



В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические каналы на графике.



Пример работы скрипта





Скрипт позволяет:



Создать графический канал с заданными параметрами (функция ChannelCreate),

Изменять положение и форму канала путём перемещения его опорных точек (функция ChannelPointChange),

Удалять канал с графика (функция ChannelDelete).



Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений для работы с графическими каналами в MQL5.