OBJ_CHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике - скрипт для MetaTrader 5

Пример из MQL документации по OBJ_CHANNEL.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике. Он строит канал по трём точкам, заданным в процентах от размеров окна графика, последовательно изменяет положение и форму канала, позволяя наблюдать, как объект изменяется на графике в реальном времени, и удаляет его после завершения демонстрации.

В процессе работы можно увидеть, как канал появляется на графике и как задаются координаты его точек привязки. Это наглядный пример управления графическими каналами и изменения их свойств «на лету», без необходимости пересоздавать объект.

Канал может быть размещён в любом месте графика, иметь произвольную ширину, наклон, цвет, стиль линий, быть на переднем или заднем плане, выделяться мышью, иметь разный приоритет при клике, а также быть скрытым в списке объектов. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.

Все основные параметры объекта — его имя, координаты точек (в процентах от окна), цвет, стиль, толщина, заливка, порядок отображения, выделяемость, продолжение влево/вправо, скрытие и приоритет — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение канала без правки кода.

В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические каналы на графике.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создать графический канал с заданными параметрами (функция ChannelCreate),
    Изменять положение и форму канала путём перемещения его опорных точек (функция ChannelPointChange),
    Удалять канал с графика (функция ChannelDelete).

Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений для работы с графическими каналами в MQL5.

OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Кнопка" (OBJ_BUTTON) на графике с заданными параметрами (имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок отображения и др.), размещает кнопку в окне графика, динамически изменяет её размеры и положение, а затем удаляет после завершения работы.

wd.Range_BB wd.Range_BB

Обеспечивает расчет полосы Боллинджера как разницы в пунктах между верхней и нижней полосами. Внешний вид и поведение полос Боллинджера можно настраивать, изменяя период, сдвиг, отклонение и применяемую цену, а также цвет и стиль линий. Метка "Информация о диапазоне/полосе" может быть размещена в указанном под-окне, что позволяет настраивать положение метки. В целом, этот индикатор помогает трейдерам визуализировать гибкость и волатильность рынка на основе ширины полос Боллинджера.

OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "График" (OBJ_CHART) на текущем графике с заданными параметрами (имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, отображение шкал, цвет и стиль рамки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает вложенный график в окне, динамически изменяет его размер, переключает таймфрейм, а затем удаляет после завершения работы.

OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет рамки, стиль, приоритет и др.), размещает метку по центру окна графика, динамически изменяет её размеры и область видимости, а затем удаляет после завершения работы.