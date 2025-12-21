CodeBaseРазделы
Скрипты

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления левой ценовой меткой на графике - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Просмотров:
61
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_LEFT_PRICE.

Скрипт предназначен для наглядной работы с левой ценовой меткой на графике. Он создаёт метку в заданном месте и позволяет в процессе работы перемещать её по вертикали (изменяя цену) прямо на графике.

С помощью скрипта можно увидеть, как метка появляется, как она перемещается вдоль ценовой оси, а также как она удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без пересоздания объекта.

Метка может быть привязана к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.

Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.

В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создать левую ценовую метку с заданными параметрами (функция ArrowLeftPriceCreate),
    Перемещать метку на графике (функция ArrowLeftPriceMove),
    Удалять метку с графика (функция ArrowLeftPriceDelete).


Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.

OBJ_ARROW_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления значком "Стрелка вниз" на графике OBJ_ARROW_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления значком "Стрелка вниз" на графике

Скрипт демонстрирует создание значка "Стрелка вниз" на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет его положение и способ привязки в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

Candle Fitness Candle Fitness

Концепция Candlestick Fitness используется при кодировании HFT Algos на основе алгоритмов оптимизации популяции.

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления правой ценовой меткой на графике OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления правой ценовой меткой на графике

Скрипт демонстрирует создание правой ценовой метки (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике

Скрипт демонстрирует создание знака "Стоп" (OBJ_ARROW_STOP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.