OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления правой ценовой меткой на графике
64
Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.
Скрипт предназначен для наглядной работы с правой ценовой меткой на графике. Он создаёт метку в заданном месте и позволяет в процессе работы перемещать её по вертикали (изменяя цену) прямо на графике.
С помощью скрипта можно увидеть, как метка появляется, как она перемещается вдоль ценовой оси, а также как она удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без пересоздания объекта.
Метка может быть привязана к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.
Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.
В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.
Пример работы скрипта
Создать правую ценовую метку с заданными параметрами (функция ArrowRightPriceCreate),
Перемещать метку на графике (функция ArrowRightPriceMove),
Удалять метку с графика (функция ArrowRightPriceDelete).
Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.
