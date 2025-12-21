Ставь лайки и следи за новостями
OBJ_ARROW_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления значком "Стрелка вниз" на графике - скрипт для MetaTrader 5
Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_DOWN.
Скрипт предназначен для наглядной работы со значком "Стрелка вниз" на графике. Он создаёт стрелку в заданном месте и позволяет в процессе работы перемещать её по графику и менять способ привязки к цене и времени прямо на графике.
С помощью скрипта можно увидеть, как стрелка появляется, как её можно перемещать вдоль графика, а также изменять положение относительно точки привязки (например, сверху или снизу). Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без пересоздания объекта.
Стрелка может быть привязана к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.
Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.
В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создать стрелку вниз с заданными параметрами (функция ArrowDownCreate),
Перемещать стрелку на графике (функция ArrowDownMove),
Изменять способ привязки стрелки (функция ArrowDownAnchorChange),
Удалять стрелку с графика (функция ArrowDownDelete).
Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.
