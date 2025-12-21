Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_DOWN.



Скрипт предназначен для наглядной работы со значком "Стрелка вниз" на графике. Он создаёт стрелку в заданном месте и позволяет в процессе работы перемещать её по графику и менять способ привязки к цене и времени прямо на графике.



С помощью скрипта можно увидеть, как стрелка появляется, как её можно перемещать вдоль графика, а также изменять положение относительно точки привязки (например, сверху или снизу). Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без пересоздания объекта.



Стрелка может быть привязана к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.



Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.



В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.



Пример работы скрипта





Скрипт позволяет:



Создать стрелку вниз с заданными параметрами (функция ArrowDownCreate),

Перемещать стрелку на графике (функция ArrowDownMove),

Изменять способ привязки стрелки (функция ArrowDownAnchorChange),

Удалять стрелку с графика (функция ArrowDownDelete).



Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.