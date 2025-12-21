CodeBaseРазделы
Скрипты

OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Просмотров:
87
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_STOP.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим знаком "Стоп" на графике. Он создаёт знак в заданной точке (по времени и цене, выраженным в процентах от размеров окна графика), а затем в процессе работы перемещает его вдоль оси времени, а также меняет способ привязки (относительно знака). После завершения демонстрации объект удаляется с графика.

С помощью скрипта можно увидеть, как знак "Стоп" появляется, как он перемещается по графику, как меняется его положение относительно точки привязки (например, с нижней части на верхнюю), а также как он удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без пересоздания объекта.

Знак "Стоп" может быть привязан к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.

Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.

В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создать знак "Стоп" с заданными параметрами (функция ArrowStopCreate),
    Перемещать знак по графику (функция ArrowStopMove),
    Менять способ привязки знака (функция ArrowStopAnchorChange),
    Удалять знак с графика (функция ArrowStopDelete).

Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления правой ценовой меткой на графике OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления правой ценовой меткой на графике

Скрипт демонстрирует создание правой ценовой метки (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления левой ценовой меткой на графике OBJ_ARROW_LEFT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления левой ценовой меткой на графике

Скрипт демонстрирует создание левой ценовой метки (OBJ_ARROW_LEFT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

Moving Averages-14 different types Moving Averages-14 different types

Это индикатор для расчета 14 типов скользящих средних на основе цены закрытия.

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Плохо" (большой палец вниз) на графике OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Плохо" (большой палец вниз) на графике

Скрипт демонстрирует создание знака "Плохо" (OBJ_ARROW_THUMB_DOWN) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.