OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике - скрипт для MetaTrader 5
87
Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_STOP.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим знаком "Стоп" на графике. Он создаёт знак в заданной точке (по времени и цене, выраженным в процентах от размеров окна графика), а затем в процессе работы перемещает его вдоль оси времени, а также меняет способ привязки (относительно знака). После завершения демонстрации объект удаляется с графика.
С помощью скрипта можно увидеть, как знак "Стоп" появляется, как он перемещается по графику, как меняется его положение относительно точки привязки (например, с нижней части на верхнюю), а также как он удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без пересоздания объекта.
Знак "Стоп" может быть привязан к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.
Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.
В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создать знак "Стоп" с заданными параметрами (функция ArrowStopCreate),
Перемещать знак по графику (функция ArrowStopMove),
Менять способ привязки знака (функция ArrowStopAnchorChange),
Удалять знак с графика (функция ArrowStopDelete).
Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.
