Скрипты

OBJ_ARROW_SELL.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Sell" на графике - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Просмотров:
67
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_SELL. 

Скрипт предназначен для наглядной демонстрации работы с графическими значками "Sell" (стрелка вниз) на графике. Он автоматически создаёт значки "Sell" на всех видимых барах, перемещает их и затем удаляет, показывая основные этапы работы с графическими объектами.

С помощью скрипта можно увидеть, как значки появляются на графике, как их можно перемещать и удалять. Это удобный пример управления графическими элементами и их динамического изменения.

Параметры значков, такие как цвет, задаются через входные настройки, остальные свойства определяются непосредственно в коде функций скрипта.

Кроме того, скрипт демонстрирует, как работать с массивами цен и времени, как получать данные о видимых барах и как динамически управлять графическими элементами на графике.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать значки "Sell" с заданными параметрами (функция ArrowSellCreate),
    Перемещать значки на графике (функция ArrowSellMove),
    Удалять значки с графика (функцияArrowSellDelete).

Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или интегрированы в более сложные торговые или визуальные решения.

