Индикаторы

ATR Weighted Moving Averages - индикатор для MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Просмотров:
132
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это индикатор для расчета 4 типов скользящих средних, взвешенных по ATR.

Расчеты основаны на библиотеке скриптов сосны "TAExt by TheBacktestGuy".

Включены следующие типы:

ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA

МА на основе ATR

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48085

