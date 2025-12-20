Ставь лайки и следи за новостями
ATR Weighted Moving Averages - индикатор для MetaTrader 5
Это индикатор для расчета 4 типов скользящих средних, взвешенных по ATR.
Расчеты основаны на библиотеке скриптов сосны "TAExt by TheBacktestGuy".
Включены следующие типы:
ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48085
