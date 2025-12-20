Ставь лайки и следи за новостями
OBJ_ARROW.mq5 — Скрипт для создания и управления стрелками на графике - скрипт для MetaTrader 5
- 74
Пример из MQL документации по OBJ_ARROW.
Скрипт нужен для наглядной работы со стрелками на графике. Он создаёт стрелку в заданном месте и позволяет в процессе работы менять её внешний вид и поведение прямо на графике.
С помощью скрипта можно увидеть, как стрелка появляется, как её можно перемещать, менять символ, цвет и способ привязки к цене. По сути, это наглядный пример того, как управлять графическими объектами и изменять их параметры «на лету», без пересоздания объекта.
Стрелка может быть привязана к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.
Все основные параметры стрелки — её имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные настройки, что позволяет быстро менять поведение объекта без правки кода.
В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создать стрелку с заданными параметрами (функция ArrowCreate).
Перемещать стрелку на графике (функция ArrowMove).
Изменять код стрелки (функция ArrowCodeChange).
Изменять способ привязки стрелки (функция ArrowAnchorChange).
Удалять стрелку с графика (функция ArrowDelete).
Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.
Экспорт комплексной торговой статистики в файл CSV.
Скрипт демонстрирует создание значков "Sell" на графике с заданным цветом, изменяет их цену расположения в реальном времени и удаляет объекты после завершения работы.