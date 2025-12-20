Пример из MQL документации по OBJ_ARROW.

Скрипт нужен для наглядной работы со стрелками на графике. Он создаёт стрелку в заданном месте и позволяет в процессе работы менять её внешний вид и поведение прямо на графике.

С помощью скрипта можно увидеть, как стрелка появляется, как её можно перемещать, менять символ, цвет и способ привязки к цене. По сути, это наглядный пример того, как управлять графическими объектами и изменять их параметры «на лету», без пересоздания объекта.

Стрелка может быть привязана к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.

Все основные параметры стрелки — её имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные настройки, что позволяет быстро менять поведение объекта без правки кода.

В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:



Создать стрелку с заданными параметрами (функция ArrowCreate).

Перемещать стрелку на графике (функция ArrowMove).

Изменять код стрелки (функция ArrowCodeChange).

Изменять способ привязки стрелки (функция ArrowAnchorChange).

Удалять стрелку с графика (функция ArrowDelete).



Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.



