Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_CHECK.



Скрипт предназначен для наглядной работы со значком "Галка" на графике. Он создаёт галку в заданном месте и позволяет в процессе работы перемещать её по графику и менять способ привязки к цене и времени прямо на графике.



С помощью скрипта можно увидеть, как галка появляется, как её можно перемещать вдоль графика, а также изменять положение относительно точки привязки (например, сверху или снизу). По сути, это наглядный пример того, как управлять графическими объектами и изменять их параметры «на лету», без пересоздания объекта.



Галка может быть привязана к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.



Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.



В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.

Пример работы скрипта





Скрипт позволяет:



Создать галку с заданными параметрами (функция ArrowCheckCreate),

Перемещать галку на графике (функция ArrowCheckMove),

Изменять способ привязки галки (функция ArrowCheckAnchorChange),

Удалять галку с графика (функция ArrowCheckDelete).



Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.