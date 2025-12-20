Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_BUY.

Скрипт предназначен для наглядной демонстрации работы с графическими значками "Buy" (стрелка вверх) на графике. Он автоматически создаёт значки "Buy" на всех видимых барах, перемещает их и затем удаляет, показывая основные этапы работы с графическими объектами.

С помощью скрипта можно увидеть, как значки появляются на графике, как их можно перемещать и удалять. Это удобный пример управления графическими элементами и их динамического изменения.

Параметры значков, такие как цвет, задаются через входные настройки, остальные свойства определяются непосредственно в коде функций скрипта.

Кроме того, скрипт демонстрирует, как работать с массивами цен и времени, как получать данные о видимых барах и как динамически управлять графическими элементами на графике.

Пример работы скрипта



Скрипт позволяет:

Создавать значки "Buy" с заданными параметрами (функция ArrowBuyCreate),Перемещать значки на графике (функция ArrowBuyMove),Удалять значки с графика (функция ArrowBuyDelete).

Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или интегрированы в более сложные торговые или визуальные решения.





