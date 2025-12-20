Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OBJ_ARROW_BUY.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Buy" на графике - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 64
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_BUY.
Скрипт предназначен для наглядной демонстрации работы с графическими значками "Buy" (стрелка вверх) на графике. Он автоматически создаёт значки "Buy" на всех видимых барах, перемещает их и затем удаляет, показывая основные этапы работы с графическими объектами.
С помощью скрипта можно увидеть, как значки появляются на графике, как их можно перемещать и удалять. Это удобный пример управления графическими элементами и их динамического изменения.
Параметры значков, такие как цвет, задаются через входные настройки, остальные свойства определяются непосредственно в коде функций скрипта.
Кроме того, скрипт демонстрирует, как работать с массивами цен и времени, как получать данные о видимых барах и как динамически управлять графическими элементами на графике.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Перемещать значки на графике (функция ArrowBuyMove),
Удалять значки с графика (функция ArrowBuyDelete).
Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или интегрированы в более сложные торговые или визуальные решения.
Скрипт демонстрирует создание стрелки на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль и т.д.), изменяет её свойств в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.Titik Impas Breakeven
В то время как ручная настройка стоп-лосса одной сделки в соответствии с ее ценой открытия - относительно простая задача, управление множеством позиций по отдельности может быть громоздким и отнимать много времени. Скрипт Titik Impas Breakeven для MT4/MT5 упрощает этот процесс, обеспечивая эффективность и удобство для трейдеров, работающих с несколькими позициями.
Скрипт демонстрирует создание значков "Sell" на графике с заданным цветом, изменяет их цену расположения в реальном времени и удаляет объекты после завершения работы.OBJ_ARROW_CHECK.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Галка" на графике
Скрипт демонстрирует создание значка "Галка" на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет его положение и способ привязки в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.