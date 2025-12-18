Ставь лайки и следи за новостями
Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV - скрипт для MetaTrader 5
Отчет группируется по магическому числу и валюте, что особенно полезно при тестировании нескольких советников или стратегий на одном счете.
- Общий P&L - Включает в себя прибыль, своп и комиссию.
- Win Rate % - Процент выигрышных сделок
- Размер чистой позиции - Текущая чистая позиция из истории
- Текущая экспозиция - Экспозиция по открытой позиции
- Валовая прибыль/убыток - Отдельные итоговые показатели выигрыша/убытка
- Profit Factor - Метрика риск/вознаграждение
- Общий объем - Кумулятивный размер лота
- Автоматически включает ВСЕ магические числа (включая 0)
- Агрегирует все символы по магическому числу
- Показывает объединенный список символов в колонке Symbol для каждой магии
- Экспортирует все в один файл TradingStats.csv
Просто перетащите на любой график - никаких вводов не требуется, отчет будет сохранен в папку MQL5/Files/folder
=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER === Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... 0 (Manual) | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ... 12345 | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ... === STATISTICS BY CURRENCY === Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... EUR | 2345.67 | 89 | 58.43 | ... GBP | 1234.56 | 56 | 62.50 | ...
