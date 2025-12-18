CodeBaseРазделы
Скрипты

Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV - скрипт для MetaTrader 5

Отчет группируется по магическому числу и валюте, что особенно полезно при тестировании нескольких советников или стратегий на одном счете.

  • Общий P&L - Включает в себя прибыль, своп и комиссию.
  • Win Rate % - Процент выигрышных сделок
  • Размер чистой позиции - Текущая чистая позиция из истории
  • Текущая экспозиция - Экспозиция по открытой позиции
  • Валовая прибыль/убыток - Отдельные итоговые показатели выигрыша/убытка
  • Profit Factor - Метрика риск/вознаграждение
  • Общий объем - Кумулятивный размер лота
  • Автоматически включает ВСЕ магические числа (включая 0)
  • Агрегирует все символы по магическому числу
  • Показывает объединенный список символов в колонке Symbol для каждой магии
  • Экспортирует все в один файл TradingStats.csv

Просто перетащите на любой график - никаких вводов не требуется, отчет будет сохранен в папку MQL5/Files/folder

=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER ===
Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ...
0 (Manual)   | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ...
12345        | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ...

=== STATISTICS BY CURRENCY ===
Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ...
EUR      | 2345.67   | 89          | 58.43      | ...
GBP      | 1234.56   | 56          | 62.50      | ...


