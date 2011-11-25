Ставь лайки и следи за новостями
VQ bars - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 3584
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
raff1410
Индикатор тренда, который ставит цветные точки на ценовом графике в соответствии с направлением тренда.
Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 17.07.2008.
Индикатор строит сетку возможных уровней цены в будущем.Break_Lag_ATR
Индикатор, показывающий пробой волатильности в виде гистограммы и подающий сигналы для открытия/закрытия/переворота позиции либо увеличения ее объема.
Класс CTemaOnArray предназначен для расчета значений индикатора TEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA) по индикаторному буферу.IncDemaOnArray
Класс CDemaOnArray предназначен для расчета значений индикатора DEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) по индикаторному буферу.