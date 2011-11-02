Смотри, как бесплатно скачать роботов
VGridLine Monthly - индикатор для MetaTrader 5
- 1936
Индикатор предназначен для разворачивания вертикальной временной сетки с шагом один месяц на графике финансового актива.
Рис.1. Индикатор VGridLine_Monthly
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Monthly_"; // Название линии input color Line_Color=Red; // Цвет линии input STYLE Line_Style=SOLID_; // Стиль изображения линии input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Толщина линии input bool SetBackground=true; // Фоновое отображение линий input uint LinesTotal=10; // Количество линий на истории input uint FutureTotal=1; // Количество линий на пустой истории будущего input bool Position=true; // Позиция линий (true - истинное положение, false - положение совпадения с барами)
