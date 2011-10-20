Ставь лайки и следи за новостями
iSimpleClock - индикатор для MetaTrader 5
4924
- 4924
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Простые часы в комментарии графика. Часы показывают текущее время, время от начала бара, время до закрытия бара.
- 1 - Текущее время.
- 2 - Время от начала бара.
- 3 - Время до закрытия бара.
На тайфмреймах W1 и MN1 часы не работают.
