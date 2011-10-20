CodeBaseРазделы
iSimpleClock - индикатор для MetaTrader 5

Простые часы в комментарии графика. Часы показывают текущее время, время от начала бара, время до закрытия бара.

  • 1 - Текущее время.
  • 2 - Время от начала бара.
  • 3 - Время до закрытия бара.

На тайфмреймах W1 и MN1 часы не работают. 

JFatlAcceleration_HTF JFatlAcceleration_HTF

Индикатор, отображающий направление ускорения изменения цены JFatlAcceleration с более крупного таймфрейма на более мелком.

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

Индикатор, отображающий направление скорости изменения цены JFatlSpeed с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel

Индикатор ZigZag, построенный на значениях технического индикатора Parabolic SAR с добавленной возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах индикатора и каналом, построенном на трех последовательно идущих вершинах зигзага с выбором этих вершин.

XMA JJRSX System XMA JJRSX System

Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от осциллятора JJRSX и скользящей средней XMA, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика) и старшем.