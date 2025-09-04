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Сервисы

Swap Monitor - сервис для MetaTrader 5

Stanislav Korotky
Stanislav Korotky

Stanislav Korotky

4.3 (59)
Трейдинг моё хобби, а основной род деятельности - IT, поэтому разработка любых торговых роботов, индикаторов, скриптов - не проблема. Использую широкий набор технологий: MQL4, MQL5, системное, прикладное, веб-программирование, нейросети...
Новинки:
97 продуктов 25 статей 29 кодов 87 тем 6122 комментария
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Просмотров:
488
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
SwapMonitor.mq5 (8.34 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) просмотр
Defines.mqh (0.71 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Это сервис, который периодически проверяет фактические свопы для указанных символов и сохраняет новые значения (если обнаружены изменения) в CSV-файлы. Файлы создаются в папках под именами соответствующих символов и разбиваются по месяцам - например, файл 202410.csv предназначен для октября 2024 года. В каждой строке CSV-файла хранится дата, длинный своп и короткий своп. 

Сервис Swap Monitor для MetaTrader 5

Также сервис проверяет свопы существующих позиций и оповещает об их изменении (если таковое произошло).

Исходный код может запускаться как скрипт на графике, если директива #property service будет закомментирована. Но рекомендуется устанавливать программу как сервис.

Кодовая база не поддерживает сервисы как один из доступных типов программ на MQL5, поэтому программа публикуется как скрипт. 


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53007

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