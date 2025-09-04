Это сервис, который периодически проверяет фактические свопы для указанных символов и сохраняет новые значения (если обнаружены изменения) в CSV-файлы. Файлы создаются в папках под именами соответствующих символов и разбиваются по месяцам - например, файл 202410.csv предназначен для октября 2024 года. В каждой строке CSV-файла хранится дата, длинный своп и короткий своп.





Также сервис проверяет свопы существующих позиций и оповещает об их изменении (если таковое произошло).

Исходный код может запускаться как скрипт на графике, если директива #property service будет закомментирована. Но рекомендуется устанавливать программу как сервис.

Кодовая база не поддерживает сервисы как один из доступных типов программ на MQL5, поэтому программа публикуется как скрипт.



