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Swap Monitor - сервис для MetaTrader 5
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Это сервис, который периодически проверяет фактические свопы для указанных символов и сохраняет новые значения (если обнаружены изменения) в CSV-файлы. Файлы создаются в папках под именами соответствующих символов и разбиваются по месяцам - например, файл 202410.csv предназначен для октября 2024 года. В каждой строке CSV-файла хранится дата, длинный своп и короткий своп.
Также сервис проверяет свопы существующих позиций и оповещает об их изменении (если таковое произошло).
Исходный код может запускаться как скрипт на графике, если директива #property service будет закомментирована. Но рекомендуется устанавливать программу как сервис.
Кодовая база не поддерживает сервисы как один из доступных типов программ на MQL5, поэтому программа публикуется как скрипт.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53007
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