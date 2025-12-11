Ставь лайки и следи за новостями
Strong Historical Levels - индикатор для MetaTrader 5
Исторические уровни - это цены за время жизни символа, которые технически считаются наиболее повторяющимися ценами. С финансовой точки зрения, эти цены являются важными границами экономических условий финансовой среды, которая накладывает тень на выделенный график символа. Существуют научные материалы, показывающие, что эти уровни связаны с финансовыми границами/фазами, которые цена/курс не может легко пройти, если только финансовая фаза не изменится для рассматриваемого символа. Это веские причины, по которым трейдеру необходимо дополнить свой анализ рынка историческими уровнями.
Я попытался создать структурный взгляд на эти уровни с точки зрения анализа свечных формаций. Поведение цены/курса над этими уровнями, скорее всего, оказывает сильное влияние на форму свечи. Например, если цена находится на сильном уровне, то должен произойти ПРЫЖОК ЦЕНЫ, поскольку на этой цене/курсе или вокруг нее спят большие деньги.
Учитывая эту концепцию, мы разработали два правила:
- Правило 1(бычья свеча на верхнем уровне): если close - low > Jump Factor
- Правило 2(бычья свеча на уровне res.): если close - low > Jump Factor & (close-low)/(high-low)>ratio
Чтобы сделать правила более понятными, подготовлены два изображения.
Изображение 1: прыжок с уровней S/R с тем же действием (как бычья свеча на уровне поддержки)
Изображение 2: прыжок с уровней S/R, но в обратном направлении (как бычья свеча под сопротивлением)
На основе этих правил (правила можно выбирать) был разработан индикатор, который собирает данные в две разные матрицы (sup_mat и res_mat). Количество уровней S/R, подчиняющихся выбранным правилам, отображается на экране во время сбора данных. Hense, библиотека AlgLib(dataanalysis.mqh) используется для кластеризации собранных данных методом K-means. Результаты отображаются в виде столбцов данных об уровнях поддержки и сопротивления.
После выделения уровней открывается график с тем же анализируемым инструментом, а затем на этом графике строятся все уровни (кластеры) в соответствии с процессом кластеризации. Некоторые параметры индикатора могут быть изменены с экрана, чтобы сделать его более удобным для пользователя. Вот краткая иллюстрация экранной графики инструмента и его результатов.
Изображение 3: экран индикатора
Изображение 4: автоматическая отрисовка результатов Levels на графике
Как вывод, инструмент очень мощный, даже если мы используем самые базовые правила, а уровни демонстрируют сильное поведение поддержки и сопротивления. Добавление дополнительных правил возможно, и код находится в легком режиме для создания дополнительных правил, чтобы улучшить его. Добавление дополнительных правил, разделение областей кластеризации и создание более специализированной кластеризации для этих областей, поиск максимального расстояния перед ретушированием уровней могут быть дальнейшими улучшениями для инструмента. Все, кто хочет получить больше, пожалуйста, свяжитесь со мной.
