Индикаторы

SAR ADX Signal - индикатор для MetaTrader 5

Le Minh Duc | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
237
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Как загрузить код из редактора MetaEditor
Сигнал SAR ADX с мобильным уведомлением, переписан из версии для MT4 (источник больше не найден). Это перерисовываемый индикатор, пожалуйста, будьте осторожны при его использовании.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48247

