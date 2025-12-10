Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SAR ADX Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 237
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сигнал SAR ADX с мобильным уведомлением, переписан из версии для MT4 (источник больше не найден). Это перерисовываемый индикатор, пожалуйста, будьте осторожны при его использовании.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48247
Фильтр волатильности, основанный на 3 ATR: быстрый ATR, средний ATR и медленный ATRKA-Gold Bot MT5
KA-Gold Bot - это продвинутый торговый советник, специально разработанный для золота и использующий мощную комбинацию стратегии канала Кельтнера и двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) - 10-периодной EMA и 200-периодной EMA. Принцип действия: 10-периодная ЕМА представляет собой среднее значение цены, проходящей выше/ниже полосы Кельтнера, что подтверждает наличие восходящего/нисходящего тренда. Цена, находящаяся выше 200-периодной ЕМА, поддерживает восходящий/нисходящий тренд. Это указывает на то, что восходящий/нисходящий тренд был сильнее, чем предыдущие 10 периодов, учитывая волатильность за последние 50 периодов. - Временной интервал: M15
Идея Андрея Федоровича Зелинского, основанная на индикаторе Уильяма БлауStrong Historical Levels
Исторические сильные уровни S/Rs