ATR Cycles - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 306
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Этот индикатор представляет собой фильтр волатильности, основанный на:
- Быстрый ATR (средний истинный диапазон),
- средний ATR и
- медленного ATR.
Индикатор не предсказывает направленность цены.
Индикатор просто показывает, где волатильность достаточно высока (на гребнях волн) для торговли.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65801
Это скрипт для экспорта курсов и тиков текущего символа графика в CSV-файлы, совместимые с форматом экспорта/импорта MT5.
