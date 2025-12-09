CodeBaseРазделы
ATR Cycles - индикатор для MetaTrader 5

Ryan L Johnson | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Этот индикатор представляет собой фильтр волатильности, основанный на:

  • Быстрый ATR (средний истинный диапазон),
  • средний ATR и
  • медленного ATR.

Индикатор не предсказывает направленность цены.

Индикатор просто показывает, где волатильность достаточно высока (на гребнях волн) для торговли.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65801

