Индикаторы

Внутридневная тройная производительность - индикатор для MetaTrader 5

Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Пример

input string pair1="EURUSD";//Кросс 1

input string pair2="EURGBP";//Cross 2

input string pair3="GBPUSD";//Cross 3

input int bars=5000;

input string tm="00:00";//Время начала в формате часы:минуты


    Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
    Original code: https://www.mql5.com/it/code/48170

