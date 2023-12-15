Часть 2. Основы программирования на MQL5





"Часть 2. Основы программирования на MQL5" является введением в ключевые концепции этого языка программирования. Как и в любом другом языке, MQL5 основывается на нескольких базовых понятиях, которые служат строительными блоками для создания сложных программ. В этой части книги читатели ознакомятся с типами данных, идентификаторами, переменными, выражениями и операторами, а также узнают, как объединять различные инструкции для формирования логики работы программы.









Основные принципы процедурного программирования позволят читателям научиться создавать программы, основанные на выполнении последовательности шагов для обработки данных. Это важная ступень перед изучением более мощной парадигмы объектно-ориентированного программирования (ООП), которое будет рассмотрено в следующей части книги.



Идентификаторы играют ключевую роль в программировании на MQL5, поскольку они позволяют обращаться к элементам программы по уникальным именам. Идентификаторы составляются из символов латинского алфавита, цифр и символа подчеркивания, не могут начинаться с цифры и не должны совпадать с зарезервированными словами MQL5. Это важное правило, соблюдение которого гарантирует успешную компиляцию программы.





