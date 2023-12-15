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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Часть 2. Основы программирования на MQL5
"Часть 2. Основы программирования на MQL5" является введением в ключевые концепции этого языка программирования. Как и в любом другом языке, MQL5 основывается на нескольких базовых понятиях, которые служат строительными блоками для создания сложных программ. В этой части книги читатели ознакомятся с типами данных, идентификаторами, переменными, выражениями и операторами, а также узнают, как объединять различные инструкции для формирования логики работы программы.
Основные принципы процедурного программирования позволят читателям научиться создавать программы, основанные на выполнении последовательности шагов для обработки данных. Это важная ступень перед изучением более мощной парадигмы объектно-ориентированного программирования (ООП), которое будет рассмотрено в следующей части книги.
Идентификаторы играют ключевую роль в программировании на MQL5, поскольку они позволяют обращаться к элементам программы по уникальным именам. Идентификаторы составляются из символов латинского алфавита, цифр и символа подчеркивания, не могут начинаться с цифры и не должны совпадать с зарезервированными словами MQL5. Это важное правило, соблюдение которого гарантирует успешную компиляцию программы.
Первая глава книги знакомит с языком и средой разработки MQL5. Одно из главных изменений в языке MQL5 по сравнению с MQL4 (язык MetaTrader 4) — поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП), что делает его схожим с C++.OnTickMulti
Мультисимвольный OnTick.
Часть 3 "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления множеством сущностей, что требует продвинутой технологии для улучшения удобства, производительности и качества работы программиста.Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 4
В четвертой части книги мы сосредоточимся на освоении встроенных функций (MQL5 API) и будем последовательно углубляться в специализированные подсистемы. Перечень технологий и функциональности, доступных любой программе на MQL5, огромен. Поэтому для начала имеет смысл рассмотреть наиболее простые и полезные функции, которые могут применяться в большинстве программ.