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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 1 - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
Скачать последние билды можно по указанным ниже ссылкам:
133 статьи 289 кодов 18347 тем 28400 комментариев
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Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) просмотр
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) просмотр
unicode2.txt (0.1 KB) просмотр
unicode3.txt (0.1 KB) просмотр
utf8.txt (0.05 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) просмотр
AppliedTo.mqh (1.17 KB) просмотр
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) просмотр
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) просмотр
AutoPtr.mqh (1.87 KB) просмотр
CalendarCache.mqh (24.24 KB) просмотр
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) просмотр
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) просмотр
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) просмотр
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) просмотр
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) просмотр
ColorMix.mqh (6.25 KB) просмотр
Comments.mqh (3.71 KB) просмотр
ConverterT.mqh (0.96 KB) просмотр
CRC32.mqh (1.89 KB) просмотр
CustomOrder.mqh (8.69 KB) просмотр
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) просмотр
CustomTrade.mqh (39.4 KB) просмотр
DateTime.mqh (2.56 KB) просмотр
DBSQLite.mqh (24.03 KB) просмотр
DealFilter.mqh (0.84 KB) просмотр
DealMonitor.mqh (4.56 KB) просмотр
Defines.mqh (0.71 KB) просмотр
EnumToArray.mqh (1.54 KB) просмотр
FileHandle.mqh (1.97 KB) просмотр
FileHolder.mqh (3.64 KB) просмотр
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) просмотр
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) просмотр
IndBufArray.mqh (7.17 KB) просмотр
IndCommon.mqh (0.9 KB) просмотр
IS.mqh (0.98 KB) просмотр
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) просмотр
LibRand.mqh (1.23 KB) просмотр
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) просмотр
MapArray.mqh (2.64 KB) просмотр
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) просмотр
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) просмотр
MqlError.mqh (8.53 KB) просмотр
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) просмотр
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) просмотр
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) просмотр
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) просмотр
MultiTimer.mqh (6.77 KB) просмотр
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) просмотр
OptReader.mqh (21.93 KB) просмотр
OrderFilter.mqh (1.19 KB) просмотр
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) просмотр
OutputStream.mqh (4.18 KB) просмотр
Periods.mqh (1.95 KB) просмотр
Permissions.mqh (4.87 KB) просмотр
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) просмотр
PNG.mqh (5.31 KB) просмотр
PositionFilter.mqh (1.38 KB) просмотр
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) просмотр
PRTF.mqh (1.07 KB) просмотр
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) просмотр
QuickSortT.mqh (1.67 KB) просмотр
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) просмотр
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) просмотр
Reservoir.mqh (4.71 KB) просмотр
RSquared.mqh (2.27 KB) просмотр
RTTI.mqh (1.57 KB) просмотр
SimpleArray.mqh (1.3 KB) просмотр
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) просмотр
StringUtils.mqh (1.91 KB) просмотр
StructPrint.mqh (0.85 KB) просмотр
SymbolFilter.mqh (7 KB) просмотр
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) просмотр
Tableau.mqh (8.79 KB) просмотр
TickEnum.mqh (2.4 KB) просмотр
TickFilter.mqh (3.74 KB) просмотр
TickModel.mqh (2.67 KB) просмотр
Timing.mqh (1.71 KB) просмотр
toyjson.mqh (11.4 KB) просмотр
TplFile.mqh (8.12 KB) просмотр
TplFileFull.mqh (11.01 KB) просмотр
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) просмотр
TradeCache.mqh (7.55 KB) просмотр
TradeFilter.mqh (10.59 KB) просмотр
TradeGuard.mqh (4.42 KB) просмотр
TradeReport.mqh (8.83 KB) просмотр
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) просмотр
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) просмотр
TradeState.mqh (5.91 KB) просмотр
TradeUtils.mqh (11.51 KB) просмотр
TrailingStop.mqh (4.17 KB) просмотр
Tuples.mqh (4.94 KB) просмотр
TypeName.mqh (1 KB) просмотр
Uninit.mqh (1.16 KB) просмотр
URL.mqh (4.64 KB) просмотр
Warnings.mqh (0.54 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) просмотр
wsframe.mqh (11.62 KB) просмотр
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) просмотр
wsmessage.mqh (5.44 KB) просмотр
wsprotocol.mqh (15.63 KB) просмотр
wstools.mqh (6.22 KB) просмотр
wstransport.mqh (5.33 KB) просмотр
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) просмотр
LibRand.mq5 (3 KB) просмотр
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p1\
GoodTime0.mq5 (1.17 KB) просмотр
GoodTime1.mq5 (1.24 KB) просмотр
GoodTime2.mq5 (1.27 KB) просмотр
Hello.mq5 (0.78 KB) просмотр
HelloChart.mq5 (0.82 KB) просмотр
HelloChartFunc.mq5 (1.08 KB) просмотр
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Часть 1. Знакомство с MQL5 и средой разработки

Первая глава книги "Знакомство с MQL5 и средой разработки" знакомит с языком и средой разработки MQL5.

Одно из главных изменений в языке MQL5 по сравнению с MQL4 (язык MetaTrader 4) — поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП), что делает его схожим с C++. Несмотря на то, что некоторые функции ООП уже были перенесены в MQL4 из MQL5, многим пользователям, не знакомым с программированием, ООП может показаться сложным.

Цель данной книги — сделать ООП понятным и доступным. Она является дополнением к справочному руководству по MQL5, охватывает все аспекты программирования на этом языке и детально объясняет все процессы. Разработчики смогут выбирать между объектно-ориентированным и процедурным стилями программирования, а также их сочетаниями.

Редактирование, компиляция и запуск программ

Те, кто уже имеет опыт программирования, могут пропустить базовые понятия языка. Знатоки C++ легче освоят MQL5, но нужно обращать внимание на различия, чтобы избежать ошибок.

MQL5 предоставляет разные типы программ: индикаторы для графического отображения данных, эксперты для автоматизации торговли, скрипты для одноразовых действий и сервисы для фоновых задач.

Особенностью MetaTrader 5 является управление всей торговой системой в клиентском терминале, где MQL5-программы работают и отправляют торговые команды на торговый сервер для обработки. На сервере прикладные программы MQL5 не устанавливаются.

Часть 1 объясняет редактирование, компиляцию и запуск программ, типы данных, переменные, выражения, массивы, отладку и вывод данных.


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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 2 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 2

Часть 2 "Основы программирования на MQL5" является введением в ключевые концепции этого языка программирования. В этой части книги читатели ознакомятся с типами данных, идентификаторами, переменными, выражениями и операторами, а также узнают, как объединять различные инструкции для формирования логики работы программы.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3

Часть 3 "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления множеством сущностей, что требует продвинутой технологии для улучшения удобства, производительности и качества работы программиста.