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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 1 - эксперт для MetaTrader 5
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Часть 1. Знакомство с MQL5 и средой разработки
Первая глава книги "Знакомство с MQL5 и средой разработки" знакомит с языком и средой разработки MQL5.
Одно из главных изменений в языке MQL5 по сравнению с MQL4 (язык MetaTrader 4) — поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП), что делает его схожим с C++. Несмотря на то, что некоторые функции ООП уже были перенесены в MQL4 из MQL5, многим пользователям, не знакомым с программированием, ООП может показаться сложным.
Цель данной книги — сделать ООП понятным и доступным. Она является дополнением к справочному руководству по MQL5, охватывает все аспекты программирования на этом языке и детально объясняет все процессы. Разработчики смогут выбирать между объектно-ориентированным и процедурным стилями программирования, а также их сочетаниями.
Те, кто уже имеет опыт программирования, могут пропустить базовые понятия языка. Знатоки C++ легче освоят MQL5, но нужно обращать внимание на различия, чтобы избежать ошибок.
MQL5 предоставляет разные типы программ: индикаторы для графического отображения данных, эксперты для автоматизации торговли, скрипты для одноразовых действий и сервисы для фоновых задач.
Особенностью MetaTrader 5 является управление всей торговой системой в клиентском терминале, где MQL5-программы работают и отправляют торговые команды на торговый сервер для обработки. На сервере прикладные программы MQL5 не устанавливаются.
Часть 1 объясняет редактирование, компиляцию и запуск программ, типы данных, переменные, выражения, массивы, отладку и вывод данных.
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Часть 2 "Основы программирования на MQL5" является введением в ключевые концепции этого языка программирования. В этой части книги читатели ознакомятся с типами данных, идентификаторами, переменными, выражениями и операторами, а также узнают, как объединять различные инструкции для формирования логики работы программы.Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3
Часть 3 "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления множеством сущностей, что требует продвинутой технологии для улучшения удобства, производительности и качества работы программиста.