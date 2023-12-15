Часть 1. Знакомство с MQL5 и средой разработки





Первая глава книги "Знакомство с MQL5 и средой разработки" знакомит с языком и средой разработки MQL5.

Одно из главных изменений в языке MQL5 по сравнению с MQL4 (язык MetaTrader 4) — поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП), что делает его схожим с C++. Несмотря на то, что некоторые функции ООП уже были перенесены в MQL4 из MQL5, многим пользователям, не знакомым с программированием, ООП может показаться сложным.

Цель данной книги — сделать ООП понятным и доступным. Она является дополнением к справочному руководству по MQL5, охватывает все аспекты программирования на этом языке и детально объясняет все процессы. Разработчики смогут выбирать между объектно-ориентированным и процедурным стилями программирования, а также их сочетаниями.





Те, кто уже имеет опыт программирования, могут пропустить базовые понятия языка. Знатоки C++ легче освоят MQL5, но нужно обращать внимание на различия, чтобы избежать ошибок.

MQL5 предоставляет разные типы программ: индикаторы для графического отображения данных, эксперты для автоматизации торговли, скрипты для одноразовых действий и сервисы для фоновых задач.

Особенностью MetaTrader 5 является управление всей торговой системой в клиентском терминале, где MQL5-программы работают и отправляют торговые команды на торговый сервер для обработки. На сервере прикладные программы MQL5 не устанавливаются.

Часть 1 объясняет редактирование, компиляцию и запуск программ, типы данных, переменные, выражения, массивы, отладку и вывод данных.