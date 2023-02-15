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RegressionParabolic - индикатор для MetaTrader 5
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Эффективный индикатор, который удобно применять для определения точек разворота тренда или установки стоп-приказов. Индикатор представляет собой линии, рассчитанные на основании значений Parabolic SAR. Длинна линий определяется автоматически исходя из указанного в параметрах индикатора количества волн цены.
В индикатор встроен блок подсчета баланса бычьих и медвежьих тиковых объёмов в отображаемом канале. При касании цены с одним из каналов индикатор дает рекомендацию на дальнейшие действия трейдера - рассматривать покупки, продажи или закрытие открытых позиций.
Простой советник, который показывает состояние рынка - открыт или закрыт.Обобщенная скользящая средняя Хала
Скользящая средняя Хала является полезным индикатором, который дает хорошие сигналы для момента разворота цены, для входа и выхода из рынка. Также ее можно применять в качестве фильтра.
Adaptive Market Level - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.Overbought Oversould Level
Индикатор уровней перекупленности/перепроданности по двум каналам Дончана с большим и меньшим периодом