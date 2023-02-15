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Индикаторы

RegressionParabolic - индикатор для MetaTrader 5

Shumer3000
Shumer3000

Shumer3000

3 кода 27 комментариев
Просмотров:
6881
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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RegressionParabolic

Эффективный индикатор, который удобно применять для определения точек разворота тренда или установки стоп-приказов. Индикатор представляет собой линии, рассчитанные на основании значений Parabolic SAR. Длинна линий определяется автоматически исходя из указанного в параметрах индикатора количества волн цены.

В индикатор встроен блок подсчета баланса бычьих и медвежьих тиковых объёмов в отображаемом канале. При касании цены с одним из каналов индикатор дает рекомендацию на дальнейшие действия трейдера - рассматривать покупки, продажи или закрытие открытых позиций.


Simple_Open_Close_Market Simple_Open_Close_Market

Простой советник, который показывает состояние рынка - открыт или закрыт.

Обобщенная скользящая средняя Хала Обобщенная скользящая средняя Хала

Скользящая средняя Хала является полезным индикатором, который дает хорошие сигналы для момента разворота цены, для входа и выхода из рынка. Также ее можно применять в качестве фильтра.

Adaptive Market Level Adaptive Market Level

Adaptive Market Level - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.

Overbought Oversould Level Overbought Oversould Level

Индикатор уровней перекупленности/перепроданности по двум каналам Дончана с большим и меньшим периодом