Индикатор без перерисовки уровней перекупленности / перепроданности по двум каналам Дончана с большим и меньшим периодом, перерисовывается только на текущем незакрытом баре. На каждом баре происходит вычисление на заданный период баров суммарной дистанции между двумя линиями Highest High большего периода и Lowest Low меньшего периода, затем между Highest High меньшего периода и Lowest Low большего периода. Далее два полученных значения сравниваются в процентном соотношении где 10% = 100% для того что бы сгладить шумы индикатора и минимизировать ложные пересечения уровней. Когда линия индикатора над верхним или под нижним уровнем линия меняет цвет для удобной визуализации сигналов.







