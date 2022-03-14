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Profit for the last week - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи графических объектов OBJ_LABEL вывод прибыли за последние пять дней. Обновление данных раз в три секунды (примерно).
Рис. 1. Profit for the last week
ATR Dual Alert
Два индикатора ATR (с разным периодом усреднения) в одном подокне. Alert, Push, email при перенесении индикаторовiStochastic Increase Position Volume 2
Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции. Добавлен временной интервал
Rollback entry Pending stop orders
В момент рождения нового бара выставляется отложенный Buy Stop и Sell Stop ордер. И так на каждом баре.The Leading Indicator
"The Leading Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 235