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Индикаторы

Profit for the last week - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2741
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

При помощи графических объектов OBJ_LABEL вывод прибыли за последние пять дней. Обновление данных раз в три секунды (примерно). 

Profit for the last week

Рис. 1. Profit for the last week

    ATR Dual Alert ATR Dual Alert

    Два индикатора ATR (с разным периодом усреднения) в одном подокне. Alert, Push, email при перенесении индикаторов

    iStochastic Increase Position Volume 2 iStochastic Increase Position Volume 2

    Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции. Добавлен временной интервал

    Rollback entry Pending stop orders Rollback entry Pending stop orders

    В момент рождения нового бара выставляется отложенный Buy Stop и Sell Stop ордер. И так на каждом баре.

    The Leading Indicator The Leading Indicator

    "The Leading Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 235