Profit for the last week

Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции. Добавлен временной интервал

Два индикатора ATR (с разным периодом усреднения) в одном подокне. Alert, Push, email при перенесении индикаторов

В момент рождения нового бара выставляется отложенный Buy Stop и Sell Stop ордер. И так на каждом баре.

"The Leading Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 235