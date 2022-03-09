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iStochastic Increase Position Volume 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3844
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Развитие первой версии. Добавлено: параметры 'Use time control', 'Search signals on ...'

Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Проверка идеи: можно ли торговать по сигналу "пересечение основной и сигнальной линии" без учета уровней индикатора. В рынке всегда одна позиция, при противоположном сигнале позиции будут закрыты. В советнике нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Search signals on ...').

Торговые сигналы:

"Пересечение основной и сигнальной линии" без учета уровней индикатора. Пример поиска сигнала на баре #1 и при заданном временном диапазоне 10:01 - 15:02

iStochastic Increase Position Volume 2

Рис. 1. iStochastic Increase Position Volume 2


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
  • При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
  • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

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