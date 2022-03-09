Торговая стратегия

Развитие первой версии. Добавлено: параметры 'Use time control', 'Search signals on ...'

Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Проверка идеи: можно ли торговать по сигналу "пересечение основной и сигнальной линии" без учета уровней индикатора. В рынке всегда одна позиция, при противоположном сигнале позиции будут закрыты. В советнике нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Search signals on ...').

Торговые сигналы:

"Пересечение основной и сигнальной линии" без учета уровней индикатора. Пример поиска сигнала на баре #1 и при заданном временном диапазоне 10:01 - 15:02





Рис. 1. iStochastic Increase Position Volume 2





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'

При работе в режиме ' внутри бара ' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #0 (at every tick) ') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме ' только в момент рождения нового бара ' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #1 (on a new bar) ) текущий бар - это бар #1

' (параметр равен ' ') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме ' ' текущий бар - это бар #1 Параметр ' Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' Allowed only BUY positions ', ' Allowed only SELL positions ' и ' Allowed BUY and SELL positions '

' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' ', ' ' и ' ' Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.