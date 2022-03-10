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Индикаторы

ATR Dual Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4456
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить в одном подокне два индикатора ATR с разным периодом усреднения. ATR 'Master' имеет больший период и отображается в виде линии, а ATR 'Slave' имеет меньший период и отображается в виде гистограммы. При пересечении линий индикатор может сигнализировать при помощи Alert, push, email.

ATR Dual Alert

Рис. 1. ATR Dual Alert

    iStochastic Increase Position Volume 2 iStochastic Increase Position Volume 2

    Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции. Добавлен временной интервал

    iMACD Interleaved Signal Simple iMACD Interleaved Signal Simple

    Простая стратегий по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в которой строго контролируется чередование сигналов. Пример: BUY - SELL - BUY ...

    Profit for the last week Profit for the last week

    Профит за последние пять дней. Вывод информации при помощи графических объектов OBJ_LABEL

    Rollback entry Pending stop orders Rollback entry Pending stop orders

    В момент рождения нового бара выставляется отложенный Buy Stop и Sell Stop ордер. И так на каждом баре.