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ATR Dual Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить в одном подокне два индикатора ATR с разным периодом усреднения. ATR 'Master' имеет больший период и отображается в виде линии, а ATR 'Slave' имеет меньший период и отображается в виде гистограммы. При пересечении линий индикатор может сигнализировать при помощи Alert, push, email.
Рис. 1. ATR Dual Alert
Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции. Добавлен временной интервалiMACD Interleaved Signal Simple
Простая стратегий по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в которой строго контролируется чередование сигналов. Пример: BUY - SELL - BUY ...
Профит за последние пять дней. Вывод информации при помощи графических объектов OBJ_LABELRollback entry Pending stop orders
В момент рождения нового бара выставляется отложенный Buy Stop и Sell Stop ордер. И так на каждом баре.