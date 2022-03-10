Идея индикатора



Отобразить в одном подокне два индикатора ATR с разным периодом усреднения. ATR 'Master' имеет больший период и отображается в виде линии, а ATR 'Slave' имеет меньший период и отображается в виде гистограммы. При пересечении линий индикатор может сигнализировать при помощи Alert, push, email.





Рис. 1. ATR Dual Alert