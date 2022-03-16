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Индикаторы

The Leading Indicator - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
3274
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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"The Leading Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в  "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 235 и, как следует из названия, это индикатор, который дает очень ранние сигналы. Меняйте альфа-значения во входных параметрах, чтобы приспособиться к вашим потребностям. Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная.

Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!


Rollback entry Pending stop orders Rollback entry Pending stop orders

В момент рождения нового бара выставляется отложенный Buy Stop и Sell Stop ордер. И так на каждом баре.

Profit for the last week Profit for the last week

Профит за последние пять дней. Вывод информации при помощи графических объектов OBJ_LABEL

Close All at New Bar Close All at New Bar

Советник-утилита: в начала бара закрывает абсолютно все позиции

Laguerre iCCI iMA 2 Laguerre iCCI iMA 2

Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)