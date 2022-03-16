"The Leading Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 235 и, как следует из названия, это индикатор, который дает очень ранние сигналы. Меняйте альфа-значения во входных параметрах, чтобы приспособиться к вашим потребностям. Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная.

Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!



