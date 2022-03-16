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The Leading Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
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"The Leading Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 235 и, как следует из названия, это индикатор, который дает очень ранние сигналы. Меняйте альфа-значения во входных параметрах, чтобы приспособиться к вашим потребностям. Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная.
Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!
В момент рождения нового бара выставляется отложенный Buy Stop и Sell Stop ордер. И так на каждом баре.Profit for the last week
Профит за последние пять дней. Вывод информации при помощи графических объектов OBJ_LABEL
Советник-утилита: в начала бара закрывает абсолютно все позицииLaguerre iCCI iMA 2
Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)