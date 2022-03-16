Идея торговой стратегии

Торговля без использования индикаторов - в момент рождения нового бара проверяем условие: если в рынке нет отложенных Buy Stop ордеров и расстояние между текущей ценой и ценой High на баре #1 больше заданного расстояния 'Minimum indent from the price to High Low', то выставляем Buy Stop по цене High бара #1. Аналогично поступаем с Sell Stop - только он уже выставляется по цена Low бара #1.





Рис. 1. Rollback entry Pending stop orders





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') Параметр ' Use time control ' - временной интервал поиска торговых сигналов от ' Start Hour '::' Start Minute ' до ' End Hour '::' End Minute' . Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

' - временной интервал поиска торговых сигналов от ' '::' ' до ' '::' . Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и отступов

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Signal:

'Minimum indent from the price to High Low' - минимальный отступ от текущей цены до предполагаемой цены выставления отложенного ордера. Если при проверке это расстояние окажется меньше - отложенный ордер не выставляется.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если спред будет больше - торговый приказ снимается. Флаг 'Pending: Only one pending' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одного отложенного ордера. За переворот сигналов отвечает флаг 'Pending: Reverse pending type'. Интересный флаг 'Pending: New pending -> delete previous onese' - при выставлении его в 'true' перед выставлением отложенного ордера гарантированно удаляются предыдущие отложенные ордера.

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.