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Rollback entry Pending stop orders - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4355
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея торговой стратегии

Торговля без использования индикаторов - в момент рождения нового бара проверяем условие: если в рынке нет отложенных Buy Stop ордеров и расстояние между текущей ценой и ценой High на баре #1 больше заданного расстояния 'Minimum indent from the price to High Low', то выставляем Buy Stop по цене High бара #1. Аналогично поступаем с Sell Stop - только он уже выставляется по цена Low бара #1.

Rollback entry Pending stop orders

Рис. 1. Rollback entry Pending stop orders


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и отступов

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.  Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Signal:

'Minimum indent from the price to High Low' - минимальный отступ от текущей цены до предполагаемой цены выставления отложенного ордера. Если при проверке это расстояние окажется меньше - отложенный ордер не выставляется.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. 

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если  спред будет больше - торговый приказ снимается.  Флаг 'Pending: Only one pending' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одного отложенного ордера. За переворот сигналов отвечает флаг 'Pending: Reverse pending type'. Интересный флаг 'Pending: New pending -> delete previous onese' - при выставлении его в 'true' перед выставлением отложенного ордера гарантированно удаляются предыдущие отложенные ордера.

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    Profit for the last week Profit for the last week

    Профит за последние пять дней. Вывод информации при помощи графических объектов OBJ_LABEL

    ATR Dual Alert ATR Dual Alert

    Два индикатора ATR (с разным периодом усреднения) в одном подокне. Alert, Push, email при перенесении индикаторов

    The Leading Indicator The Leading Indicator

    "The Leading Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 235

    Close All at New Bar Close All at New Bar

    Советник-утилита: в начала бара закрывает абсолютно все позиции