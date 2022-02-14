Принцип работы



Советник-утилита. Осуществляет трейлинг отложенных ордеров ('Buy limit', 'Sell limit', 'Buy stop', 'Sell stop') - отложенный ордер подтягивается вслед за ценой. В версии 2 можно гибко настраивать советник по символам и Magic отложенных ордеров.

"Trading settings"

Working timeframe - рабочий таймфрейм текущего символа (применяется только для трейлинга в режиме 'один раз в момент рождения бара'). 'Текущий символ' - символ на графике которого запущен эксперт

Trailing on ... - режим трейлинга (' bar #0 ' - проверка трейлинга на каждом тике; ' bar #1 ' - проверка трейлинга один раз в момент рождения бара)

' - проверка трейлинга на каждом тике; ' ' - проверка трейлинга Trailing Stop (min distance from price to Pending order) - трейлинг стоп (минимальная дистанция между ценой и отложенным ордером)

Trailing Step - шаг трейлинга

Symbols pending orders... - режим символов отложенных ордеров (' Opened on any symbol ' - открытые по любому символу, в таком случае список символов ' ... for "Symbols pending orders" ' игнорируется; ' Opened on specified symbols ' - открытые по указанным символам, в этом случае применяется список символов ' ... for "Symbols pending orders" ')

' - открытые по любому символу, в таком случае список символов ' ' игнорируется; ' ' - открытые по указанным символам, в этом случае применяется ... for "Symbols pending orders" ("-" -> OFF) - список символов, в качестве разделителя используется символ ','

Magics pending orders... - режим Magic отложенных ордеров (' Opened manually or by Expert Advisors ' - открытые или вручную или советником; ' Opened manually ' - открытые вручную; ' Opened by advisors ' - открытые советником). Для любого из трех режимов можно в ' ... for "Magics pending orders" ' задать список нужных Magic. Но можно задать пустой список - в таком случае не будет никакого ограничения по номеру

' - открытые или вручную или советником; ' ' - открытые вручную; ' ' - открытые советником). Для любого из трех режимов можно в ' ' задать список нужных Magic. Но можно задать пустой список - в таком случае не будет никакого ограничения по номеру ... for "Magics pending orders" ("-" -> OFF) - список Magic, в качестве разделителя используется символ ','

Pending Order Parameters

Pending: Expiration, in minutes - выставление времени жизни отложенного ордера, срабатывает только в момент трейлинга. Учтите, минимальное время желательно выставлять от 15 минут. Можно попробовать две минуты - но тут нужно смотреть в лог файл: не будет ли ошибки при попытке модификации отложенного ордера

Pending: Maximum spread ... upper value - максимальное значение спреда (верхнее значение), если спред превысил это значение, отложенный ордер удаляется

Pending: Maximum spread ... lower value - максимальное значение спреда (нижнее значение), если спред ниже или равен - то трейлинг работает

значение спреда (нижнее значение), если спред ниже или равен - то трейлинг работает Place pending order after deletion - размещение заново отложенного ордера после удаления из-за расширения спреда (в разработке)

Рисунок ниже показывает КАК СРАБАТЫВАЮТ отложенные ордера (это картинка из справки)

Рис. 1. Общий принцип выставления отложенных ордеров

Например отложенные ордера 'Buy stop' и 'Sell limit' будут подтягиваться ВНИЗ вслед за ценой, а отложенные ордера 'Sell stop' и 'Buy limit' - соответственно ВВЕРХ.