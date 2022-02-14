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Советники

Pending Trailing 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3903
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы

Советник-утилита. Осуществляет трейлинг отложенных ордеров ('Buy limit', 'Sell limit', 'Buy stop', 'Sell stop') - отложенный ордер подтягивается вслед за ценой. В версии 2 можно гибко настраивать советник по символам и Magic отложенных ордеров.

"Trading settings"

  • Working timeframe - рабочий таймфрейм текущего символа (применяется только для трейлинга в режиме 'один раз в момент рождения бара'). 'Текущий символ' - символ на графике которого запущен эксперт
  • Trailing on ... - режим трейлинга ('bar #0' - проверка трейлинга на каждом тике; 'bar #1' - проверка трейлинга один раз в момент рождения бара)
  • Trailing Stop (min distance from price to Pending order) - трейлинг стоп (минимальная дистанция между ценой и отложенным ордером)
  • Trailing Step - шаг трейлинга
  • Symbols pending orders... - режим символов отложенных ордеров ('Opened on any symbol' - открытые по любому символу, в таком случае список символов '... for "Symbols pending orders"' игнорируется; 'Opened on specified symbols' - открытые по указанным символам, в этом случае применяется список символов '... for "Symbols pending orders"')
  • ... for "Symbols pending orders" ("-" -> OFF) - список символов, в качестве разделителя используется символ ','
  • Magics pending orders... - режим Magic отложенных ордеров ('Opened manually or by Expert Advisors' - открытые или вручную или советником; 'Opened manually' - открытые вручную; 'Opened by advisors' - открытые советником). Для любого из трех режимов можно в '... for "Magics pending orders"' задать список нужных Magic. Но можно задать пустой список - в таком случае не будет никакого ограничения по номеру
  • ... for "Magics pending orders" ("-" -> OFF) - список Magic, в качестве разделителя используется символ ','

Pending Order Parameters

  • Pending: Expiration, in minutes - выставление времени жизни отложенного ордера, срабатывает только в момент трейлинга. Учтите, минимальное время желательно выставлять от 15 минут. Можно попробовать две минуты - но тут нужно смотреть в лог файл: не будет ли ошибки при попытке модификации отложенного ордера
  • Pending: Maximum spread ... upper value - максимальное значение спреда (верхнее значение), если спред превысил это значение, отложенный ордер удаляется
  • Pending: Maximum spread ... lower value - максимальное  значение спреда (нижнее значение), если спред ниже или равен - то трейлинг работает
  • Place pending order after deletion - размещение заново отложенного ордера после удаления из-за расширения спреда (в разработке)

Рисунок ниже показывает КАК СРАБАТЫВАЮТ отложенные ордера (это картинка из справки) 

Pending Trailing

Рис. 1. Общий принцип выставления отложенных ордеров

Например отложенные ордера 'Buy stop' и 'Sell limit' будут подтягиваться ВНИЗ вслед за ценой, а отложенные ордера 'Sell stop' и 'Buy limit' - соответственно ВВЕРХ. 

    Price in selected currency Price in selected currency

    Индикатор отображает справа пересчитанную цену по указанному Вами курсу

    86DrzM 86DrzM

    Поиск паттерна совместно с анализом тиковых объёмов

    Trend Reversal Martingale Trend Reversal Martingale

    Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении. Мартингейл

    DeMarker LiDo Color EA DeMarker LiDo Color EA

    Стратегия по индикатору DeMarker (для визуализации используется пользовательский индикатор 'DeMarker LiDo Color') - набор позиций на каждом баре. Закрытие после пересечения середины индикатора