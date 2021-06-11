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Индикаторы

DeMarker LiDo Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2197
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Серия индикаторов 'LiDo'.

Индикатор iDeMarker (DeMarker) у которого добавлен дополнительный буфер - вывод значений индикатора в виде точек. Также у индикатора два уровня вынесены во входные параметры (а значит появилась возможность управления уровнями из советника)

По умолчанию три цвета для точек:

  • MistyRose - если индикатор находится между своими уровнями
  • Lime - если индикатор попал в зону перекупленности (стал равен или больше 'Dem: Level UP')
  • DarkOrange - если индикатор попал в зону перепроданности (стал равен или меньше 'Dem: Level DOWN')

DeMarker LiDo Color

Рис. 1. DeMarker LiDo Color

    Day reversal Day reversal

    Проверка гипотезы: если за день цена прошла определённое расстояние - будет разворот

    Stochastic Levels Histogram EA Stochastic Levels Histogram EA

    Советник по одноименному пользовательскому индикатору

    Stochastic Levels Histogram EA 2 Stochastic Levels Histogram EA 2

    Советник по одноименному пользовательскому индикатору. Развитие первой версии: теперь есть 'Positions: Only one' и 'Positions: Reverse'

    MQL-Service AnotherQuotes MQL-Service AnotherQuotes

    Код mql-сервиса для предоставления OHLC-котировок из стороннего источника.