Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DeMarker LiDo Color - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2197
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Серия индикаторов 'LiDo'.
Индикатор iDeMarker (DeMarker) у которого добавлен дополнительный буфер - вывод значений индикатора в виде точек. Также у индикатора два уровня вынесены во входные параметры (а значит появилась возможность управления уровнями из советника)
По умолчанию три цвета для точек:
- - если индикатор находится между своими уровнями
- - если индикатор попал в зону перекупленности (стал равен или больше 'Dem: Level UP')
- - если индикатор попал в зону перепроданности (стал равен или меньше 'Dem: Level DOWN')
Рис. 1. DeMarker LiDo Color
Day reversal
Проверка гипотезы: если за день цена прошла определённое расстояние - будет разворотStochastic Levels Histogram EA
Советник по одноименному пользовательскому индикатору
Stochastic Levels Histogram EA 2
Советник по одноименному пользовательскому индикатору. Развитие первой версии: теперь есть 'Positions: Only one' и 'Positions: Reverse'MQL-Service AnotherQuotes
Код mql-сервиса для предоставления OHLC-котировок из стороннего источника.