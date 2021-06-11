Идея индикатора

Серия индикаторов 'LiDo'.

Индикатор iDeMarker (DeMarker) у которого добавлен дополнительный буфер - вывод значений индикатора в виде точек. Также у индикатора два уровня вынесены во входные параметры (а значит появилась возможность управления уровнями из советника)

По умолчанию три цвета для точек:

- если индикатор находится между своими уровнями

- если индикатор находится между своими уровнями - если индикатор попал в зону перекупленности (стал равен или больше ' Dem: Level UP ')



- если индикатор попал в зону перекупленности (стал равен или больше - если индикатор попал в зону перепроданности (стал равен или меньше ' Dem: Level DOWN ') - если индикатор попал в зону перепроданности (стал равен или меньше





Рис. 1. DeMarker LiDo Color