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Индикаторы

Price in selected currency - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2398
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

При торговле акциями через банк, можно найти брокера который предоставляет график акций. Но часто хочется видеть пересчитанную цену акции по указанному курсу (курс задаётся вручную в настройках индикатора). Вот как выглядит этот индикатор:

Price in selected currency

Рис. 1. Trade through the Bank, акции Microsoft


    86DrzM 86DrzM

    Поиск паттерна совместно с анализом тиковых объёмов

    Difference of two bars MA Smoothing Difference of two bars MA Smoothing

    Теперь в индикаторе две линии: Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров и сглаженная

    Pending Trailing 2 Pending Trailing 2

    Советник-утилита. Трейлинг отложенных ордеров. Отложенный ордер идёт вслед за ценой.

    Trend Reversal Martingale Trend Reversal Martingale

    Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении. Мартингейл