Price in selected currency

Идея индикатора



При торговле акциями через банк, можно найти брокера который предоставляет график акций. Но часто хочется видеть пересчитанную цену акции по указанному курсу (курс задаётся вручную в настройках индикатора). Вот как выглядит этот индикатор:





Рис. 1. Trade through the Bank, акции Microsoft



