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Price in selected currency - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При торговле акциями через банк, можно найти брокера который предоставляет график акций. Но часто хочется видеть пересчитанную цену акции по указанному курсу (курс задаётся вручную в настройках индикатора). Вот как выглядит этот индикатор:
Рис. 1. Trade through the Bank, акции Microsoft
86DrzM
Поиск паттерна совместно с анализом тиковых объёмовDifference of two bars MA Smoothing
Теперь в индикаторе две линии: Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров и сглаженная
Pending Trailing 2
Советник-утилита. Трейлинг отложенных ордеров. Отложенный ордер идёт вслед за ценой.Trend Reversal Martingale
Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении. Мартингейл