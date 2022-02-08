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XL7R7s New - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник торгует по двум индикаторам iRSI (Relative Strength Index, RSI). 'RSI 1' создаётся на текущем символе и текущем таймфрейме, а индикатор 'RSI 2' - на заданном символе и заданном таймфрейме. Но вся торговля ведётся только на текущем символе.
Торговые сигналы:
Сравниваем оба индикатора RSI - если один пересек другой, это и будет сигналом.
Ждем пересечения линий в пользовательском индикаторе (неважно в какую строну - главное это сам факт пересечения). Как только появилось пересечение - направление для открытие позиции смотрим по SAR.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Серия индикаторов 'MA Color N Bars' Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Отображение в подокне построено в одну линию.WPR Custom Cloud
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) у которого во входные параметры вынесены значение двух уровней
Теперь в индикаторе две линии: Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров и сглаженная86DrzM
Поиск паттерна совместно с анализом тиковых объёмов