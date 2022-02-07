CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA Color N Bars Separate - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3041
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Индикатор iMA (Moving Average, MA) на отрезке 'MA: trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_ARROW раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз. Сам индикатор рисуется в подокне в одну линию (значение индикатора всегда '1.0'), меняется только цвет:

MA Color N Bars Separate

Рис. 1. MA Color N Bars Separate (на главный график вручную добавлен индикатор MA Color N Bars - для сравнения вида)

Индикатор позволяет более визуально выделить трендовые участки.

    WPR Custom Cloud WPR Custom Cloud

    Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) у которого во входные параметры вынесены значение двух уровней

    New Bar Event New Bar Event

    Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).

    XL7R7s New XL7R7s New

    Советник по индикаторам iRSI (Relative Strength Index, RSI) двух символов и двух таймфреймов.

    Difference of two bars MA Smoothing Difference of two bars MA Smoothing

    Теперь в индикаторе две линии: Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров и сглаженная