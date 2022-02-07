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MA Color N Bars Separate - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iMA (Moving Average, MA) на отрезке 'MA: trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_ARROW раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз. Сам индикатор рисуется в подокне в одну линию (значение индикатора всегда '1.0'), меняется только цвет:
Рис. 1. MA Color N Bars Separate (на главный график вручную добавлен индикатор MA Color N Bars - для сравнения вида)
Индикатор позволяет более визуально выделить трендовые участки.
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) у которого во входные параметры вынесены значение двух уровнейNew Bar Event
Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).
Советник по индикаторам iRSI (Relative Strength Index, RSI) двух символов и двух таймфреймов.Difference of two bars MA Smoothing
Теперь в индикаторе две линии: Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров и сглаженная