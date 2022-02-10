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86DrzM - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Поиск паттерна совместно с анализом тиковых объёмов. Можно выбирать тикоквые объёмы или реальные.
Рис. 1. 86DrzM
При получении сигнала сработает оповещение, которое задаётся в группе 'Alerts'.
Difference of two bars MA Smoothing
Теперь в индикаторе две линии: Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров и сглаженнаяXL7R7s New
Советник по индикаторам iRSI (Relative Strength Index, RSI) двух символов и двух таймфреймов.
Price in selected currency
Индикатор отображает справа пересчитанную цену по указанному Вами курсуPending Trailing 2
Советник-утилита. Трейлинг отложенных ордеров. Отложенный ордер идёт вслед за ценой.