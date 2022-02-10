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Индикаторы

86DrzM - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4483
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Поиск паттерна совместно с анализом тиковых объёмов. Можно выбирать тикоквые объёмы или реальные.

86DrzM

Рис. 1. 86DrzM

При получении сигнала сработает оповещение, которое задаётся в группе 'Alerts'.

    Difference of two bars MA Smoothing Difference of two bars MA Smoothing

    Теперь в индикаторе две линии: Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров и сглаженная

    XL7R7s New XL7R7s New

    Советник по индикаторам iRSI (Relative Strength Index, RSI) двух символов и двух таймфреймов.

    Price in selected currency Price in selected currency

    Индикатор отображает справа пересчитанную цену по указанному Вами курсу

    Pending Trailing 2 Pending Trailing 2

    Советник-утилита. Трейлинг отложенных ордеров. Отложенный ордер идёт вслед за ценой.