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Индикаторы

Difference of two bars MA Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2426
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Вывести в подокно разницу показаний индикатора iMA (Moving Average, MA) между текущим баром и предыдущим:

    Difference of two bars MA Smoothing

    Рис. 1. Difference of two bars MA Smoothing

      XL7R7s New XL7R7s New

      Советник по индикаторам iRSI (Relative Strength Index, RSI) двух символов и двух таймфреймов.

      MA Color N Bars Separate MA Color N Bars Separate

      Серия индикаторов 'MA Color N Bars' Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Отображение в подокне построено в одну линию.

      86DrzM 86DrzM

      Поиск паттерна совместно с анализом тиковых объёмов

      Price in selected currency Price in selected currency

      Индикатор отображает справа пересчитанную цену по указанному Вами курсу