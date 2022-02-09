Difference of two bars MA Smoothing

Советник по индикаторам iRSI (Relative Strength Index, RSI) двух символов и двух таймфреймов.

Серия индикаторов 'MA Color N Bars' Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Отображение в подокне построено в одну линию.