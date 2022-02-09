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Difference of two bars MA Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Вывести в подокно разницу показаний индикатора iMA (Moving Average, MA) между текущим баром и предыдущим:
Рис. 1. Difference of two bars MA Smoothing
XL7R7s New
Советник по индикаторам iRSI (Relative Strength Index, RSI) двух символов и двух таймфреймов.MA Color N Bars Separate
Серия индикаторов 'MA Color N Bars' Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Отображение в подокне построено в одну линию.
86DrzM
Поиск паттерна совместно с анализом тиковых объёмовPrice in selected currency
Индикатор отображает справа пересчитанную цену по указанному Вами курсу