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Индикаторы

WPR Custom Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2591
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Модификация индикатора iWPR: во входных параметрах настройки двух уровней, что позволяет использовать такие уровни в советниках. Дополнительно области под и над индикатором были раскрашены.

WPR Custom Cloud

Рис. 1. WPR Custom Cloud

Подробнее, как использовать входные параметры уровней индикатора в советнике - в коде WPR Custom.

    New Bar Event New Bar Event

    Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).

    Difference of two bars MA histogram Difference of two bars MA histogram

    Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде гистограммы

    MA Color N Bars Separate MA Color N Bars Separate

    Серия индикаторов 'MA Color N Bars' Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Отображение в подокне построено в одну линию.

    XL7R7s New XL7R7s New

    Советник по индикаторам iRSI (Relative Strength Index, RSI) двух символов и двух таймфреймов.