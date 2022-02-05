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WPR Custom Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Модификация индикатора iWPR: во входных параметрах настройки двух уровней, что позволяет использовать такие уровни в советниках. Дополнительно области под и над индикатором были раскрашены.
Рис. 1. WPR Custom Cloud
Подробнее, как использовать входные параметры уровней индикатора в советнике - в коде WPR Custom.
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