WPR Custom Cloud

Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).

Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде гистограммы