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Индикаторы

OHLC Info - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2457
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить пои помощи графических объектов OBJ_TEXT значения OHLC бара, на котором был клик мышкой:

OHLC Info


Рис. 1. OHLC Info

    Split up trade Split up trade

    Советник-утилита: показывает разделение крупной позиции на более мелкие

    Trade through the Bank Trade through the Bank

    Набор правил. Когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминал

    Difference of two bars MA histogram Difference of two bars MA histogram

    Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде гистограммы

    New Bar Event New Bar Event

    Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).