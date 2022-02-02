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OHLC Info - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить пои помощи графических объектов OBJ_TEXT значения OHLC бара, на котором был клик мышкой:
Рис. 1. OHLC Info
Split up trade
Советник-утилита: показывает разделение крупной позиции на более мелкиеTrade through the Bank
Набор правил. Когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминал
Difference of two bars MA histogram
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде гистограммыNew Bar Event
Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).