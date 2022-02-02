Набор правил. Когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминал

Советник-утилита: показывает разделение крупной позиции на более мелкие

Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде гистограммы

Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).