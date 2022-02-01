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Советники

Split up trade - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1801
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея утилиты

Возникла необходимость разделения крупной позиции на несколько мелких. Например есть позиция объёмом 2.67 лота и нужно её разделить на пять позиций. 

Советник применяет следующую тактику: после деления позиции на нужное количество, каждая часть проверяется и округляется с точностью минимального лота. А последняя часть проходит дополнительную проверку: от общего объёма отнимается суммарный полученный.

Утилита сделана в виде советника, чтобы можно было использовать логику в своих советниках. 

Split up trade

Рис. 1. Split up trade

    Trade through the Bank Trade through the Bank

    Набор правил. Когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминал

    Daily Change Text Daily Change Text

    Индикатор показывает на дневном таймфрейме 'Daily Change'

    OHLC Info OHLC Info

    Вывод OHLC бара после клика

    Difference of two bars MA histogram Difference of two bars MA histogram

    Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде гистограммы