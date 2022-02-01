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Split up trade - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты
Возникла необходимость разделения крупной позиции на несколько мелких. Например есть позиция объёмом 2.67 лота и нужно её разделить на пять позиций.
Советник применяет следующую тактику: после деления позиции на нужное количество, каждая часть проверяется и округляется с точностью минимального лота. А последняя часть проходит дополнительную проверку: от общего объёма отнимается суммарный полученный.
Утилита сделана в виде советника, чтобы можно было использовать логику в своих советниках.
Рис. 1. Split up trade
Набор правил. Когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминалDaily Change Text
Индикатор показывает на дневном таймфрейме 'Daily Change'
Вывод OHLC бара после кликаDifference of two bars MA histogram
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде гистограммы