Идея утилиты



Возникла необходимость разделения крупной позиции на несколько мелких. Например есть позиция объёмом 2.67 лота и нужно её разделить на пять позиций.

Советник применяет следующую тактику: после деления позиции на нужное количество, каждая часть проверяется и округляется с точностью минимального лота. А последняя часть проходит дополнительную проверку: от общего объёма отнимается суммарный полученный.

Утилита сделана в виде советника, чтобы можно было использовать логику в своих советниках.





Рис. 1. Split up trade