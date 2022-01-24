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iCCI Separately BUY and SELL - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник по сигналам индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Для позиций 'BUY' и 'SELL' отдельные параметры по количеству и объёму позиций. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...').
Торговые сигналы:
Пересечение линии '-100' или '+100':
Рис. 1. iCCI Separately BUY and SELL
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' для BUY и для SELL
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
"The Laguerre Filter" индикатор был разработакн John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 216Bunch Candle
Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')
Серия индикаторов 'MA Color N Bars' Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"Hammer and Hanging Man Candlestick
Индикатор паттернов: 'Hammer' (Молот) и 'Hanging Man' (Повешенный)