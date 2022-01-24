Торговая стратегия

Советник по сигналам индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Для позиций 'BUY' и 'SELL' отдельные параметры по количеству и объёму позиций. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...').

Торговые сигналы:

Пересечение линии '-100' или '+100':





Рис. 1. iCCI Separately BUY and SELL





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' для BUY и для SELL

При работе в режиме 'внутри бара' (параметр ' Search signals on ... ' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features: