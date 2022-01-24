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iCCI Separately BUY and SELL - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2877
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник по сигналам индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Для позиций 'BUY' и 'SELL' отдельные параметры по количеству и объёму позиций. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...'). 

Торговые сигналы:

Пересечение линии '-100' или '+100':

iCCI Separately BUY and SELL

Рис. 1. iCCI Separately BUY and SELL


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' для BUY и для SELL
  • При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

The Laguerre Filter Indicator The Laguerre Filter Indicator

"The Laguerre Filter" индикатор был разработакн John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 216

Bunch Candle Bunch Candle

Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')

MA Color N Bars Arrow MA Color N Bars Arrow

Серия индикаторов 'MA Color N Bars' Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"

Hammer and Hanging Man Candlestick Hammer and Hanging Man Candlestick

Индикатор паттернов: 'Hammer' (Молот) и 'Hanging Man' (Повешенный)