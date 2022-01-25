Идея индикатора



Индикатор iMA (Moving Average, MA) на отрезке 'MA: trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_ARROW раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.





Рис. 1. MA Color N Bars Arrow

Индикатор позволяет более визуально выделить трендовые участки.