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MA Color N Bars Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iMA (Moving Average, MA) на отрезке 'MA: trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_ARROW раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.
Рис. 1. MA Color N Bars Arrow
Индикатор позволяет более визуально выделить трендовые участки.
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