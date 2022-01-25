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Индикаторы

MA Color N Bars Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2746
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iMA (Moving Average, MA) на отрезке 'MA: trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_ARROW раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.

MA Color N Bars Arrow

Рис. 1. MA Color N Bars Arrow

Индикатор позволяет более визуально выделить трендовые участки.

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