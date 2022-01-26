Hammer and Hanging Man Candlestick

Паттерн 'Hammer' (Молот) и Паттерн 'Hanging Man' (Повешенный):

Оба паттерна могут быть и медвежьей и бычьей свечой - такой парадокс паттернов 'Hammer' (Молот) и Паттерн 'Hanging Man' (Повешенный). Оба паттерна выглядят одинаково: формируется свеча с очень маленьким телом и длинной нижней тенью.

Различаются паттерны в зависимости от направления тренда перед ними.