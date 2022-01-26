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Индикаторы

Hammer and Hanging Man Candlestick - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4120
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея индикатора

Паттерн 'Hammer' (Молот) и Паттерн 'Hanging Man' (Повешенный):

Оба паттерна могут быть и медвежьей и бычьей свечой - такой парадокс паттернов 'Hammer' (Молот) и Паттерн 'Hanging Man' (Повешенный). Оба паттерна выглядят одинаково: формируется свеча с очень маленьким телом и длинной нижней тенью. 

Различаются паттерны в зависимости от направления тренда перед ними.

В индикаторе сделаны следующие допущения: если нижняя тень в два раза больше тела свечи ('тело свечи' - разница между ценами 'Close' и 'Open') и если верхняя тень меньше тела свечи - паттерн обнаружен. Если паттерн обнаружен и предыдущая свеча медвежья - это паттерн 'Hammer' (Молот), иначе - паттерн 'Hanging Man' (Повешенный).

Hammer and Hanging Man Candlestick

Рис. 1. Hammer and Hanging Man Candlestick

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