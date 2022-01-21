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Индикаторы

Bunch Candle - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2980
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')

    Bunch Candle

    Рис. 1. Bunch Candle

      Same High Or Low Alert Same High Or Low Alert

      Индикатор ищет две соседние свечи у которых одинаковые 'High' или 'Low'.

      Volume Extremes Volume Extremes

      Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатора

      The Laguerre Filter Indicator The Laguerre Filter Indicator

      "The Laguerre Filter" индикатор был разработакн John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 216

      iCCI Separately BUY and SELL iCCI Separately BUY and SELL

      Стратегия по iCCI. Ограничение количества позиций BUY и SELL