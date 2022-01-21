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Bunch Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')
Рис. 1. Bunch Candle
Same High Or Low Alert
Индикатор ищет две соседние свечи у которых одинаковые 'High' или 'Low'.Volume Extremes
Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатора
The Laguerre Filter Indicator
"The Laguerre Filter" индикатор был разработакн John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 216iCCI Separately BUY and SELL
Стратегия по iCCI. Ограничение количества позиций BUY и SELL